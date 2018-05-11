Seçim öncesi AKP’den teklif: Geçiş ihlaline para cezasına yüzde 60 indirim

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AKP’nin kanun teklifine göre karayollarındaki ihlallere kesilecek para cezasında yüzde 60 indirime gidilecek.

AA’nın haberine göre AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni Meclis başkanlığına sundu.

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Mevcut düzenlemede tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine geçiş ücretinin 10 katı para cezası veriliyor.

Teklifle bunun dört kata indirilmesi istendi. Diğer bir değişle cezada yüzde 60’lık bir indirim talep edildi.

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Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak.