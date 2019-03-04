Seçim müdürü ile AKP’liler kol kola: Rize mitinginden fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen mitinginden, Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın’ın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP’lilerle çektirdiği fotoğraflar paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvim dahilinde istifa etmeden AKP Çayeli adayı olduğu iddiası sonrasında gelen bu görüntü tepkilere neden oldu.

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Görevi gereği Alın’ın herhangi bir siyasi partinin etkinliğine katılmasının etik olmadığını belirten CHP ve İYİ Partililer, il seçim kurulunun bundan sonra alınacak karar ve uygulamalarının şaibeli olacağını vurguladı.

