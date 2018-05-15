Seçim konuşmasına verilen ceza onandı: Türkücü Pınar Aydınlar tutuklandı

Türkücü Pınar Aydınlar, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklandı.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydınlar’a 2015’teki seçimde HDP’den İzmir milletvekili adayı olarak yaptığı konuşmalar nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçundan iki yıl bir ay hapis cezası vermişti.

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Karara istinaf mahkemesinde itiraz edilmiş, ceza 10 aya düşürülüp onanmıştı. Hapis cezasının kesinleşmesinin ardından da türkücü hakkında ‘yakalama kararı’ çıkarılmıştı.

Yedi ay hapiste!

Aydınlar, bugün Almanya’dan İstanbul’a gitti. Türkücü, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı, pasaportuna da el kondu.

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Daha sonra Bakırköy adliyesine götürülen Aydınlar’ın cezası yüzüne okundu. Aydınlar, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

Aydınlar’ın yedi buçuk ay hapis yatacağı öğrenildi.

Aydınlar, tutuklanmadan önce Twitter’dan mesaj paylaştı.