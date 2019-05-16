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Yaramazlara biraz batar!

Seçim kararı sonrası liradan kaçış: Döviz birikimleri bir haftada 2 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz birikimleri 10 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artışla 181.22 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Yerel seçimlerin ardından birikimlerde 2 milyar dolara ulaşan liraya dönüş yaşansa da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiği hafta hem bireysel hem de kurumsallar döviz varlıklarını artırmayı tercih etti.

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Merkez Bankası (MB) verilerine göre 10 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 909.7 milyon dolar artışla 109.64 milyar dolar olurken, kurumların ise 1.14 milyar dolar artışla 71.6 milyar dolara yükseldi.

Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri lira açısından da yön belirleyici oluyor. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ise son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yönelmiş durumda.

Bu çerçevede bireyseller başta olmak üzere bazı döviz işlemlerinden alınan vergi sıfırdan yüzde 0.1’e yükseltilirken, analistler bu adımın dolar talebini azaltmayı amaçladığını belirtmişti.

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Liradan kaçış

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftada 181.93 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükselmişti.

Tarihi rekor öncesi altı aylık süreçte yerel banka müşterileri döviz birikimlerini aralıksız her hafta artırmayı tercih etmişti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdı.

MB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı altı aylık dönemde 20 milyar dolara yakın yükseliş göstermişti.

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