Seçim kanununa muhalefetten 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

İstanbul seçiminde oy kullanımı sırasında seçim kanunlarına uymayan 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, başkasıyla beraber kabinde oy kullanmaktan dokuz, başkasının yerine oy kullanmaktan üç, silah kanununa uymamaktan dört, tehdit ve hakaretten dört, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan beş ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol tüketmek, sandık başında slogan atmak gibi genel muhalefetten yedi kişi olmak üzere toplamda 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

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İdari işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli işlem yapılanların ise gözaltında tutulduğu bildirildi.