Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim kampanyasında cumhurbaşkanına her şey serbest!

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Seçim yasaklarına göre resmi araç ve uçaklar kampanyalarda kullanılamayacak. Karar başbakan, bakan ve milletvekilleri için geçerliyken, cumhurbaşkanını kapsamıyor.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) söz konusu yasağı şöyle: “Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama. uğurlama, tören yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.”

Reklam

Başbakan, bakan ve milletvekilleri, seçime bir hafta kala makam araçlarını da kullanamayacak.

Ancak cumhurbaşkanı ‘milletvekili’ olmadığı için yasak kapsamında değil. Bu durumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘AKP genel başkanı’ olmasına karşın, ‘cumhurbaşkanı’ sıfatıyla uçak, helikopter ve makam araçlarından seçim gününe kadar yararlanabilecek.

Reklam

Devlete ait 12 uçak ve üç helikopter bulunuyor. Bunları, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve başbakan yardımcıları kullanabiliyor. Bunların yanısıra başbakan ve bakanlara ait 26 Mercedes marka lüks makam aracı bulunuyor.

Sonra mı tartışalım? YSK başkanına göre seçim güvenliğini şimdiden tartışmak yanlış

YSK’dan madde madde seçim yasakları

Seçim takvimi netleşti: Gün gün ne olacak?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Seçim kampanyasında cumhurbaşkanına her şey serbest!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim yasaklarına göre resmi araç ve uçaklar kampanyalarda kullanılamayacak. Kararda, yasakların başbakan, bakan ve milletvekilleri için geçerli olduğu, cumhurbaşkanını kapsamadığı anlaşıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...