Seçim kampanyasında cumhurbaşkanına her şey serbest!

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Seçim yasaklarına göre resmi araç ve uçaklar kampanyalarda kullanılamayacak. Karar başbakan, bakan ve milletvekilleri için geçerliyken, cumhurbaşkanını kapsamıyor.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) söz konusu yasağı şöyle: “Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama. uğurlama, tören yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.”

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Başbakan, bakan ve milletvekilleri, seçime bir hafta kala makam araçlarını da kullanamayacak.

Ancak cumhurbaşkanı ‘milletvekili’ olmadığı için yasak kapsamında değil. Bu durumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘AKP genel başkanı’ olmasına karşın, ‘cumhurbaşkanı’ sıfatıyla uçak, helikopter ve makam araçlarından seçim gününe kadar yararlanabilecek.

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Devlete ait 12 uçak ve üç helikopter bulunuyor. Bunları, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve başbakan yardımcıları kullanabiliyor. Bunların yanısıra başbakan ve bakanlara ait 26 Mercedes marka lüks makam aracı bulunuyor.