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Yaramazlara biraz batar!

Seçim iptaline karşı çıkan YSK üyesinin eşine ‘tayin’

İstanbul seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan dört YSK üyesinden biri olan kıdemli hâkim Kürşat Hamurcu’nun eşi Şahizer Hamurcu, talep etmediği halde başka bir mahkemeye atandı.

Fotoğraf: DHA

GazeteDuvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre,  Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesiyle Urla hâkimliğinden, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanmasının ‘terfi‘ gibi görünse de teammüllere göre öyle olmadığı belirtildi. Görev değişikliğinin ‘terfi‘ olabilmesi için teamülen, kişinin talep etmesi gerekiyor.

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Haberde, hakkında herhangi bir soruşturma olmayan ve talepte bulunmayan kıdemli hâkim ve cumhuriyet savcılarının, süresi dolmadığı zaman kararnameyle görev yerinin değiştirilmesinin alışıldık bir durum olmadığı kaydedildi.

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