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Seçim güvenliği: AGİT geniş bir heyet göndermeyi düşünüyor, AP’den temsilci yok

 

Türkiye, seçim izlemede referans örgüt Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT), 24 Haziran’da yapılacak seçimler için davet etti. AGİT, önceki seçimlere göre geniş bir heyetle seçimi izlemeyi planlıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) ise herhangi bir heyet göndermeme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 11 ana, 18 destekçi gözlemci gönderen AGİT’e sunulan raporda, 24 Haziran seçimleri için 11 ana, 28 destekçi, 350 de seçim günü için görevli olacak gözlemci göndermesi önerildi.

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AGİT daha önceki seçimlerde oy verme, oy sayımı ve sonuçların dağılımı konusunda ‘sistematik izleme’ye gerek duymamıştı. Bu seçimlerde ise ‘sınırlı izleme’ yerine ‘sistematik izleme’ uygulanması olasılığı masada.

Türkiye’nin denetimi altında olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) de seçimler için heyet göndermesi söz konusu.

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AP ise herhangi bir heyet göndermeme kararı aldı.AP Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan’ın ortak açıklamasında, “AP, bu seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve sonrasında açıklanacak sonuçlar hakkında yorum yapmayacak” dendi.

AP’nin herhangi bir parlamenteri de seçimleri izlemek için görevlendirmediğine dikkat çekilen açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir demecin de hiçbir şekilde AP’nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi.

AP geçen yıl nisanda yapılan referandum için de heyet göndermemişti.

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