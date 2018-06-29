Seçim gecesi silahlı kutlamayla ilgili operasyon: Dört kişi gözaltında

İstanbul Sultangazi’deki Habipler Meydanı’nda 24 Haziran seçimi gecesinde kutlama için havaya yoğun şekilde ateş açılmasıyla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı.

Habipler Meydanı’nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş edilmesi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerden dört kişinin tespit edilmesinin ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. DHA’nın geçtiği habere göre gözaltına alınan dört şüpheli hakkında ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.