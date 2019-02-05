Seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapmıştı: Peker hakkında soruşturma açıldı

Silahlanma çağrısı yapan yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Peker, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir lokantanın açılışında yaptığı konuşmada Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) tanımayacağını şimdiden söyleyenler bulunduğunu belirterek şunları söylemişti: “Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz, istihbaratımız güçlüdür, buna izin vermez. Ancak Allah’a yemin olsun, bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır.”

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Silahın iyi insanların elinde olduğu zaman bir güvence olduğunu vurgulayan Peker şöyle devam etmişti: “Bu sebeple, imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazırlıklı olalım da, iyi gelirse başımızın üstünde…”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada açılan soruşturma için şu ifadeler kullanıldı:

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“03.02.2019 tarihinde Ataşehir’de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker’in halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında ‘Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme‘ suçlarından soruşturma başlatılmıştır.”