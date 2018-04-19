Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim esasları: Tek bir seçimde adaylık, başvurular seçim kurullarına, ‘yetki’yle KHK

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminlerinin esaslarına ilişkin bilgi verdi.

Fotoğraf: Reuters

Partisinin genel merkezinde konuşan Yazıcı, cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.

Reklam

Yazıcı şöyle devam etti: “En az 100 bin seçmenin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurmuş kişiler, tabii ki YSK bunları ilan edecek, onlar da kimi destekliyorsa seçim kurullarına başvurmak suretiyle, kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla, kimi aday göstermek istiyorlarsa o konuda beyanda bulunacak. ‘Notere gidecek masraf yapacak’ filan… O tür yöntemler tercih edilmedi.”

Cumhurbaşkanı adaylarının aynı zamanda milletvekili adayı olamayacağını aktaran Yazıcı, ‘uyum paketi’nin önümüzdeki hafta yasalaşacağını ancak seçim pusulası konusunun daha netleşmediğini söyledi.

Reklam

‘Yetki kanunu’yla KHK

Yazıcı uyum yasaları ile ilgili olarak da “Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için ‘başbakan’ diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis’ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak” dedi.

YSK yalanladı: İYİ Parti’yle ilgili bakanlığa yazı yollamadık

Mesaj İYİ Parti’ye: AKP, ‘koşulları taşıyan partiler’in seçime katılmasından yana

AKP 15 Mayıs’ta sahaya iniyor: Sözcüye göre Erdoğan’ın oyu yüzde 55,6

YSK atışması…CHP: Yüksek sabotaj kurulu olmasın, AKP: Tarafsızlığıyla parlıyor

YÖK başkanı, sınavın seçim yüzünden ertelenmesi için konuştu: Öğrenci kazandı

CHP sözcüsü: En büyük adayımız Kılıçdaroğlu

YSK engellerse İYİ Parti’nin planı hazır: Seçime Saadet ve Demokrat Parti ile gireriz

Üniversite sınavı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak

Erken seçim teklifi Meclis’te: Hafta sonu genel kurulda görüşülecek

Erken seçime ‘darbe girişimi’ diyen Perinçek: Korku içindeler, ne için bu telaş

YSK’dan İYİ Parti sorusuna: İnceleme sonucunda karar vereceğiz

Erken seçim haberinin ardından: Yeni KHK yolda

Piyasalarda erken seçim hareketliliği: Dolar geriledi, borsa yükseldi

Başbakan ‘meydana çağırdı’: İYİ Parti’yle ilgili kararı YSK verecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi: İlk turda ‘bitmezse’ ikinci sandık 8 Temmuz’da

Saadet’e göre erken seçim ‘tükenmişlik psikolojisi’: İki ay yönetecek gücü yok

İYİ Parti noktayı koydu: Seçime girebiliyoruz

HDP’den erken seçim yorumu: Erken değil panik seçim; iktidar acz içinde

CHP erken seçimde umut gördü: Tek adamdan kurtulmanın yolu sandıktır

Erken seçim! 24 Haziran’da sandık başı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 19 Nisan 2018

1- YSK atışması…CHP: Yüksek sabotaj kurulu olmasın, AKP: Tarafsızlığıyla parlıyor
Siyasette erken seçimin yanısıra, 2017 yılının son aylarında kurulup teşkilatlanmasını yeni tamamlayan İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimine katılıp katılamayacağı da tartışılıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...