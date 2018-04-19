Seçim esasları: Tek bir seçimde adaylık, başvurular seçim kurullarına, ‘yetki’yle KHK

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminlerinin esaslarına ilişkin bilgi verdi.

Partisinin genel merkezinde konuşan Yazıcı, cumhurbaşkanı adayı göstermek için seçmen olma şartı taşıyan kişilerin kimlikleriyle beraber seçim kurullarına başvurabileceklerini söyledi.

Reklam

Yazıcı şöyle devam etti: “En az 100 bin seçmenin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurmuş kişiler, tabii ki YSK bunları ilan edecek, onlar da kimi destekliyorsa seçim kurullarına başvurmak suretiyle, kimlikleriyle beraber seçmen olmak şartıyla, kimi aday göstermek istiyorlarsa o konuda beyanda bulunacak. ‘Notere gidecek masraf yapacak’ filan… O tür yöntemler tercih edilmedi.”

Cumhurbaşkanı adaylarının aynı zamanda milletvekili adayı olamayacağını aktaran Yazıcı, ‘uyum paketi’nin önümüzdeki hafta yasalaşacağını ancak seçim pusulası konusunun daha netleşmediğini söyledi.

Reklam

‘Yetki kanunu’yla KHK

Yazıcı uyum yasaları ile ilgili olarak da “Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için ‘başbakan’ diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis’ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak” dedi.