Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim bitti Mardin Artuklu’daki muhtarlık kavgası 2.5 aydır bitmedi: 22 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumet bitmek bilmedi. Taraflar arasında seçimden, iki buçuk ay sonra çıkan kavgada 22 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Artuklu’ya bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan iki taraf arasında dün akşam çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, silah, sopa ve bıçakla birbirine saldıran ailelerin kavgasında yaralanan 22 kişi Kızıltepe ve Mardin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Reklam

Kentin yerel gazeteleri de iki aile arasındaki ‘muhtarlık’ konusundaki tartışmanın seçimden beri sürdüğüne vurgu yaptı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma, mahallede güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.

SON HABERLER

Demirağ’ın tahliye gerekçesi: Cezaevlerinde yer yok

Geçtiğimiz ay uğradığı ‘beyzbol sopalı’ saldırıdan sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği bildiriliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...