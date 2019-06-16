Seçim bitti Mardin Artuklu’daki muhtarlık kavgası 2.5 aydır bitmedi: 22 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumet bitmek bilmedi. Taraflar arasında seçimden, iki buçuk ay sonra çıkan kavgada 22 kişi yaralandı.
Artuklu’ya bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan iki taraf arasında dün akşam çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, silah, sopa ve bıçakla birbirine saldıran ailelerin kavgasında yaralanan 22 kişi Kızıltepe ve Mardin’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kentin yerel gazeteleri de iki aile arasındaki ‘muhtarlık’ konusundaki tartışmanın seçimden beri sürdüğüne vurgu yaptı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma, mahallede güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.