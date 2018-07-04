Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçim bitti, ittifak gitti: Saadet Partisi’ne göre ömrünü tamamladı

İYİ Parti’nin ardından Saadet Partisi de ‘millet ittifakı’nın seçimlerden sonra sona erdiğini söyledi.

‘Millet ittifakı’nın bileşenleri

‘Millet ittifakı’, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

Reklam

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray bugün yaptığı açıklamada ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ardından ‘millet ittifakı’ yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı.”

Reklam

Seçim bitti, ittifak gitti: İYİ Parti’ye göre artık ihtiyaç yok

SON HABERLER

‘Gezi bayrakçısı’na beş yıl sonra beraat: Eylemin başlangıcı meşruydu

  Taksim’de Gezi Parkı eylemleri sırasında Türk bayrağı satarken gözaltına alınan Ali Sarıçiçek, yargılandığı davada beş yıl sonra beraat etti. Sarıçiçek, eylemcilerle birlikte gözaltına alınarak tutuklanmış, 10 gün sonra tahliye edilmişti. Sarıçiçek dahil 20 kişi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet’ suçlarından yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava […]

Seçim bitti, ittifak gitti: İYİ Parti’ye göre artık ihtiyaç yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ‘millet ittifakı’ için “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...