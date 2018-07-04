Seçim bitti, ittifak gitti: Saadet Partisi’ne göre ömrünü tamamladı

İYİ Parti’nin ardından Saadet Partisi de ‘millet ittifakı’nın seçimlerden sonra sona erdiğini söyledi.

‘Millet ittifakı’, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray bugün yaptığı açıklamada ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ardından ‘millet ittifakı’ yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı.”