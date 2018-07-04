Seçim bitti, ittifak gitti: İYİ Parti’ye göre artık ihtiyaç yok

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

‘Millet ittifakı’, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

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Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çıray, “Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimler konusundaki ittifak tavrınız ne olacaktır?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biz her seçime hazırız. Ancak bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumluluklar varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları gözardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır.”

‘Kimse öküzün altında buzağı aramasın’

Çıray’a, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un, MHP ile sorun yaşarsa AKP’ye Meclis’te yasa çıkarma noktasında destek olup olmayacakları yolundaki soru üzerine verdiği, “Eğer ki milletimizin hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koymaktan geri durmayız” yanıtı da soruldu.

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Yokuş’un ‘milli bir tavır’ sergilediğini söyleyen İYİ Parti sözcüsü, “Sayın Yokuş ‘Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda hangi siyasi parti bu ülkenin çıkarlarına uygun bir yasa getirirse, o yasayı desteklemek İYİ Parti’nin yapıcı muhalefet anlayışının bir gereğidir’ demek istiyor. Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın” diye konuştu.