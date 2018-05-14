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Yaramazlara biraz batar!

‘Seçilirsem Gazze’ye gideceğim’ diyen İnce: Washington’daki büyükelçiyi derhal çekin

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ABD’nin Kudüs hamlesine üzerine Türkiye’nin Washington büyükelçisini çekme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Konya’daki mitingde konuşan İnce, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterdi.

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Ortadoğu’da kötü şeyler olduğunu, Müslümanların öldürüldüğünü ifade eden İnce, Kudüs’ün üç büyük dinin merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Elçiliğin taşınmasını kınadıklarını aktaran İnce, ABD ile İsrail’in kalıcı bir husumet gerçekleştirdiğini dile getirdi.

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CHP’nin adayı şunları söyledi: “Çekin derhal Washington’daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin’de öldürülürken, Türkiye’yi yönetenler daha aklı başında davranmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Allah’ın izniyle Erdoğan’ın koltuğuna ben oturduğumda, onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim. 2013’ten beri ‘Gazze’ye gidiyorum’ diyordu, gidemedi. Beni cumhurbaşkanı yapın, Gazze’ye gideceğim.”

ABD, Kudüs’te bugün büyükelçilik açtı. Filistinlilerin protestosunda ise en az 43 kişi İsrail tarafından katledildi.

ABD büyükelçiliği Kudüs’e taşınıyor: Protestolarda en az 43 ölü, bin yaralı


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