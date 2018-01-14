Seçildiği gün: CHP’nin yeni İstanbul il başkanına soruşturma

CHP’nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul başsavcılığının soruşturması ‘PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını kapsıyor.
Soruşturmanın il başkanının Twitter paylaşımlarının ‘terör propagandası’ iddiasıyla ihbar edilmesi sonrası başladığı kaydedildi.
Kaftancıoğlu, dünkü kongrede mevcut başkan Cemal Canpolat karşısında il başkanlığını kazanmıştı. Seçim sonuçları gece yarısından sonra kesinleşmişti.
Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.