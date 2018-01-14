Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçildiği gün: CHP’nin yeni İstanbul il başkanına soruşturma

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

 

CHP’nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu ve Canpolat. (Fotoğraf: DHA)

İstanbul başsavcılığının soruşturması ‘PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını kapsıyor.

Reklam

Soruşturmanın il başkanının Twitter paylaşımlarının ‘terör propagandası’ iddiasıyla ihbar edilmesi sonrası başladığı kaydedildi.

Kaftancıoğlu, dünkü kongrede mevcut başkan Cemal Canpolat karşısında il başkanlığını kazanmıştı. Seçim sonuçları gece yarısından sonra kesinleşmişti.

Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.

Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: ‘AKP faşizmini yok edeceğiz’


Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...