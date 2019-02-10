Sebze meyvenin alış-satış fiyatında yüzde 800’e varan artış saptandı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Beş ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan artış tespit ettik” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan ‘vurgun’un ortaya çıkarıldığının altını çizen bakan, ‘ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağandışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini’ vurguladı.

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Pekcan, ürün tedarikinde aracıların kayıtdışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğuna dikkat çekerek ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiğini aktardı.

88 firmaya 2 milyon liradan fazla idari para cezası

Bakanın verdiği bilgilere göre;

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-sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışları belirlendi 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için idari işlem başlatıldı

-Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapılmadan kayıtdışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem yapıldı

-ill ticaret müdürlükleri tarafından perakende olarak sebze ve meyve ticareti yapan işyerlerinde yapılan denetimlerde de toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı firmaların düzenledikleri faturalarda, ürünlerin satış fiyatlarını gerçek satış fiyatlarının altında gösterdiğinin belirlendiğine dikkati çekerek, bu kapsamda 8 işletmeye işlem yapıldı.

-hallerde sebze ve meyvelerin dokuz kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşa satıldığı tespit edildi.

-6 Şubat itibarıyla beş ilde eş zamanlı başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında üç günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başladı.