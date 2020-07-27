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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı: Yeni dünya düzeni gerekli, ama nasıl bir yeni?

Yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğu aşikâr. Haksız sayılmazlar. Ancak “nasıl bir yen” sorusuna verdiğimiz yanıt farklı.

Bunca şiddet ve baskıyla, sömürünün alıp başını gittiği koşullarda, dünyanın bunca hor kullanıldığı çağda özgürlüklerden, tüm canlıların korunduğu barışçıl bir dünyadan, sömürünün ortadan kalktığı ve hakça kaynakların paylaşımından yana olanların vereceği yanıtın çok daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor.

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Akbabalar falan diye anılmaktan korkmadan, örgüt kokteyllerini dillendirmelerine aldırmadan yürümeli.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı

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