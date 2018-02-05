Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı: Türk Tabipleri Birliği’nin üyesi olmak biz hekimler için onurdur

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Hekimlik tarih boyunca getirdiği, geliştirdiği değerlerle binlerce yıldır insanları yaşatmak için uğraşırken, Türk Tabipleri Birliği’nin 24 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha vurguladığı ve başta Dünya Tabipler Birliği olmak üzere tüm uluslar arası hekim örgütlerinin de destek verdiği açıklamada belirttiği üzere bir halk sağlığı sorunu olan savaşlar ve çatışmaların da karşısında durma sorumluluğu taşıyor.

İnsanlık tarihi uzamış bir ergenlik sürecini aşabilmiş, kimliğini tam olarak bulabildiği bir döneme ulaşabilmiş değil henüz. Sancılarını hep birlikte çekiyor, çocuklarımızın ölümüne tanıklığa zorlanıyoruz.

Reklam

Bilinçli olarak ve içinden 40 yılına tanıklık ettiğim hekimlik ortamları ise yaşamdan yana tutumlarıyla insanlık tarihinin umutlu geleceğini müjdeliyor. Türk Tabipleri Birliği’nin üyesi olmak biz hekimler için onurdur.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

CHP Parti Meclisi seçim sonuçları: Kılıçdaroğlu’nun listesinde 10 fire

  CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında parti meclisine seçilen isimler sabah saatlerinde belli oldu. Bilim Platformu seçimleri İlk sonuçlar CHP Parti Meclisi’nde temsil edilen Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi. Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, […]

Tahliye haberini paylaşmak da suç!

Hopa’da sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanıp ‘beş terör örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Nurcan Vayiç hakkındaki suç delilleri arasında ‘yargı kararı haberi’ paylaşmak da var.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...