Şebnem Korur Fincancı: Türk Tabipleri Birliği’nin üyesi olmak biz hekimler için onurdur

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Hekimlik tarih boyunca getirdiği, geliştirdiği değerlerle binlerce yıldır insanları yaşatmak için uğraşırken, Türk Tabipleri Birliği’nin 24 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha vurguladığı ve başta Dünya Tabipler Birliği olmak üzere tüm uluslar arası hekim örgütlerinin de destek verdiği açıklamada belirttiği üzere bir halk sağlığı sorunu olan savaşlar ve çatışmaların da karşısında durma sorumluluğu taşıyor.

İnsanlık tarihi uzamış bir ergenlik sürecini aşabilmiş, kimliğini tam olarak bulabildiği bir döneme ulaşabilmiş değil henüz. Sancılarını hep birlikte çekiyor, çocuklarımızın ölümüne tanıklığa zorlanıyoruz.

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Bilinçli olarak ve içinden 40 yılına tanıklık ettiğim hekimlik ortamları ise yaşamdan yana tutumlarıyla insanlık tarihinin umutlu geleceğini müjdeliyor. Türk Tabipleri Birliği’nin üyesi olmak biz hekimler için onurdur.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı