Şebnem Korur Fincancı: Her ölüm bizi eksiltir

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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, dolayısıyla onlara destek için açlık grevine başlayan eş dost hep birlikte OHAL komisyonunun olumsuz da olsa karar almış olmasını değerlendirerek, bir mücadele yöntemi olarak tanımladıkları açlık grevini sonlandırma, mücadelelerini yeni bir yolda sürdürme kararı aldıklarını paylaştılar.

Solakların adli tıpçısı olarak adlandırılan ben de naçizane bu önemli an’a tanıklık edebildim daha önce seçmiş oldukları hekimleri olarak.

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Hekimlik çok özel ve ayrıcalıklı bir durumdur. Yaşamdan yana olma, yaşamın ölüme galip gelmesi ile bize yaşadığımız sürece olağanüstü armağanlar sunar. O armağanları çoğaltmak için elimizden geleni yaparız. Her zaman başarılı olamasak da, yaşam için tüm olanaklarımızı seferber etmek boynumuzun borcudur.

Her ölüm bizi eksiltir, eksilerek, hele de insan eli değmişse o ölümlere, insan kalamayacağımızı bildiğimizden ölümler olmasın diye çabalarız durmadan. Ölüm durmaz, yolunu alır ama o yolda insanın eli olmasın en azından! Yaşam, hemen şimdi!

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı