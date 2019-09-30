Şebnem Korur Fincancı: İçişleri bakanı HDP önünde oturmak yerine sorumlu olduğu birimleri harekete geçirmeli

Oysa kaçırıldığı iddia edilen, zorla kaybedilmiş kişiler için etkili soruşturma yapma görevi devlet organlarının. İçişleri Bakanı gidip HDP önünde oturmak yerine çalışmasından sorumlu olduğu birimleri harekete geçirmekle yükümlü. İnsanlık ailesinin binlerce yıllık varoluşunda verdiği sözler, yazdığı sözleşmeler de belli ki görüntünün ardında kalmış. Sarı kavaklardan, ılgınlardan öğreneceklerimiz var. Whitman’ın o sessiz belagat için yazdıkları bugünün bilimsel bilgisi. Köklerden köklere iletilenlere kulak versek…

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı