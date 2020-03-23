Şebnem Korur Fincancı: Güvencesiz çalışanlar için görünen o ki hiçbir destek işletilmeyecek

Şimdi bir küresel salgında başka tür bir OHAL ile karşı karşıyayız. Bir kısım işyerleri kaçınılmaz olarak kapatıldı. Bazı işletmeler kendileri kapatmak zorunda kaldılar. Emekçileri ne oldu diye sorarsanız, adına “ücretsiz izin” diyen de var, bunu fırsata çevirip işçisini işten atan da. Bir de günlük kazancıyla yaşamını sürdürenler, sokakta insan olmayınca bu gündelik akıştan tümüyle olanlar.

Kararnameler hız kesmeden hayatımızın içinde. Tedbirler, destek paketleri açıklandı. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak, bayram ikramiyeleri erken yatacakmış. Sermaye zaten hep devletin koltuğunun altına sığışır ya, destekleri bol olacakmış. Güvencesiz çalışanlar için görünen o ki hiçbir destek işletilmeyecek.

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Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı