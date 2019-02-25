Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Korur Fincancı: Elini ver, nerede elin?

Cumartesi Annelerine katılanlar bir sokağa sıkıştırılamayacak kadar çoğaldığında, cezaevlerinde artık 300’ü aşmış açlık grevcilerinin sesini duyup duyurmaya çalıştığımızda, Leyla Güven’in açlık grevinin 110. güne dönmesine seyirci kalmayıp tecridin bir işkence olarak kim olursa olsun karşısında durduğumuzda, işini aşını elinden aldıkları insanlarla birlikte sivil ölümlere karşı dayanışmayı büyütüp, doğumhane kapılarından cezaevine götürülen kadınlara ses olduğumuzda, baskılara ayrımsız ses çıkardığımızda sessizliğin o koca kütlesini parçalayabilir, bizi içine sokmaya çalıştıkları kalıba sığmamayı başarırız.

Elinizi verin, sesimizi çoğaltalım.

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Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı

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