Şebnem Korur Fincancı: Daha aşı planlamasını yapamadık, hangi eylem planı?

“Biz daha aşı planlamasını yapamadık, hangi eylem planı?” diye sorarım böyle olunca. Elimizde ne kadar aşı var, emin değiliz! Ne kadar aşı gelecek, onu da bilmiyoruz! Günde 1-2 milyon aşı yapmaktan söz edip, yeter ki aşı olsun diyen hükümet yetkilisine soralım. Vergileri denetleyen, toplayan, bütçeyi oluşturan, aşı şirketleriyle anlaşmayı yapan ben miyim ki aşıyı da getireyim. Ben bir yurttaş, bir meslek örgütünün başkanı olarak meslektaşlarımızın özverili çalışmasından dem vurarak günlük aşı yapabilme olanaklarımıza değinebilirim, ardından da “Yeter ki aşı olsun” diyebilirim. Hükümetin bakanı diyemez, çünkü yukarıda saydığım yönetme iradesi onlarda. Hatta gerçeklikten uzak bir şekilde 5 dakikada bir aşı randevusu vermeye kalkışmak da eldeki aşılar azalınca aşılamayı yavaşlatın diyenler de kendileri. Günde 200 bine dahi varmayan aşılama ile bizi gelecek yüzyıla mı taşımayı hedefliyorlar, hadi canım!

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı