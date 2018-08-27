Şebnem Korur Fincancı: Beyaz Toroslar ile siyah Transporterlar yarıştırılıyor

Şimdilerde yeniden kayıplar dillendiriliyor. Kayıt dışı gözaltı iddiaları var aylara yayılan. Beyaz Toroslar ile siyah Transporterlar yarıştırılıyor. Mehmet Ağar 18 Haziran’da yaptığı bir açıklamada, “Her dönem Erdoğan’a desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı” demiş.

Galatasaray Meydanı bu Cumartesi hepimizin belleğine bir başka görüntüyle daha kazındı. Sevgili Arat Dink’i gözaltına almaya çalışan polise, onu vermemek için direnen onca dostun güzel yüzü, birbirine kenetlenmiş güçlü elleri ve kolları, Vedat Arık’ın objektifinden hakları için mücadele eden insanlığın, Şadi Çalık’ın heykelinin sadeliğinde yansıyan gücü… 701. haftada buluşmak üzere!

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Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı