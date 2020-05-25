Şebnem Korur Fincancı: Adaletsizliğin hüküm sürdüğü koşullarda adil yargılama talebi hepimize lazım

Zorla kaybetmelerden işkenceye cezasızlık almış başını giderken, içi yalancı tanıklıklarla doldurulmuş dosyalarda avukatlığı, gazeteciliği, hekimliği ve dahi siyaseti suça dönüştüren, sosyal medyayı muhalifliği oranında suç mahalli olarak tanımlayan yargılamalara karşı bir ses olmalı. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü koşullarda hepimiz adına bir talep adil yargılama talebi. Cezaevlerinde binlerce insan yalancı tanıklarca verilmiş gerçek dışı ifadelerle ve hiçbir somut kanıt olmadan tutulurken, bunca cezasızlığın ortasında bu talebe sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu değil mi?

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı