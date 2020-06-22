Şebnem Korur Fincancı: Adalet için… Savunma yürüyor; Demokrasi için…HDP’liler yürüyor

Adalet için… Savunma yürüyor. Demokrasi için…HDP’liler yürüyor. İnsan haklarını, hukuk devletini, yargı bağımsızlığını ve demokrasiyi savunmak, meslek örgütlerini iktidarın kuklasına dönüştürme girişimine karşı çıkmak için 80 ilin baro başkanlarının başlattığı Ankara yürüyüşü sürüyor. Hepimizin hakkı olan, sokağı işaret eden eylemlere müdahaleyi alışkanlık haline getiren iktidar şimdilik ‘saldır’ emri vermedi onlar için. Demokrasinin zerresinin kalmadığı memlekette yeniden demokrasiye yol açmak için yürüyen HDP’li vekiller ise gaza boğuldu, itilip kakıldı yol boyu. Medyada HDP niye yürüyor sorusunun muhatabı da olamadılar.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı