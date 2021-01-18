Şebnem Korur Financı: ‘Nasıl, hangi bilimsel kurul, hangi verileri değerlendirdi’ sorularının yanıtı yok

Pek çok belirsizlik olsa da aşılamanın başladığı günlere geldik. Garip bir düzen olduğunu görmemek olmaz. Sağlık Bakanının aşı olduğunu gösteren haberden tam 22 dakika önce aşıya Acil Kullanım Onayı (AKO) verildiğini duyuran haberi aldık. Saatler 19.04’ü gösteriyordu AKO bilgisi paylaşıldığında. Nasıl, hangi bilimsel kurul, bu kurul kimlerden oluşuyor, hangi verileri değerlendirdi sorularının yanıtı yok. Zaten 9 aylık bir salgın süreci boyunca buna dair mevzuatta bir düzenleme de yer almamış, 11 Aralık tarihinde aşıların geleceği bildirilmişken, ancak 18 Aralık tarihinde yönetmeliğe AKO maddesi eklenmiş, bu arada faz 3 çalışmaları henüz tüm verileri ile paylaşılmamış bir aşıyı üreten şirketle anlaşma yapılmış mı, o da belirsiz. Sonra o puslu resimden ortaya çıkan veri kırıntılarıyla bilim insanları belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Belirsizlik demek aşıya karşı tereddüt demek. Tereddüt salgınla baş etmede yaşanan tüm eksikliklere yenisinin eklenmesi anlamına gelecek.

Şebnem Korur Financı’nın yazısı