Şebnem Bursalı: Suriye’de olan biten, herkesten evvel bizi ilgilendiriyor

Gelelim şimdiki sıcak meseleye. Suriye konusunda binlerce mil öteden gelen onca ülkenin tam tersine, en uzun sınırımızın olması dolayısıyla Suriye’de olan biten herkesten evvel bizi ilgilendiriyor. Mülteci yığılmasından tutun da, ekonomimiz üzerindeki yüküne, sınırlarımızda kurulmak istenilen terör devletinin milli güvenliğimizi ve doğrudan bekamızı ilgilendirmesine kadar burada yaşanan her gelişme herkesten çok bizi olumsuz etkiliyor.
SON HABERLER
Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.
Britanyalı zenginlerden tehdit: Seçimi İşçi Partisi kazanırsa ülkeden ayrılırız
Britanyalı zenginler, 12 Aralık’ta yapılacak seçimleri Jeremy Corbyn’in liderliğindeki Britanya İşçi Partisi’nin kazanması halinde yüksek varlık vergisi getirilmesinden çekindiklerini, bu yüzden ana muhalefet partisinin iktidara gelmesi halinde ‘bir kaç dakika içinde ülkeden ayrılmaya’ hazır olduklarını açıkladı.
Afyonkarahisar’da 67 öğrenci tavuk dönerden zehirlendi
Afyonkarahisar’da 67 üniversiteli, tavuk dönerden zehirlenerek hastanelik oldu.
NATO genel sekreteri: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan ABD’ye gitmemeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gitmemesi gerektiğini söyledi.