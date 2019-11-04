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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Bursalı: Suriye’de olan biten, herkesten evvel bizi ilgilendiriyor

Gelelim şimdiki sıcak meseleye. Suriye konusunda binlerce mil öteden gelen onca ülkenin tam tersine, en uzun sınırımızın olması dolayısıyla Suriye’de olan biten herkesten evvel bizi ilgilendiriyor. Mülteci yığılmasından tutun da, ekonomimiz üzerindeki yüküne, sınırlarımızda kurulmak istenilen terör devletinin milli güvenliğimizi ve doğrudan bekamızı ilgilendirmesine kadar burada yaşanan her gelişme herkesten çok bizi olumsuz etkiliyor. 

Şebnem Bursalı’nın yazısı

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Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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