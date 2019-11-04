Şebnem Bursalı: Suriye’de olan biten, herkesten evvel bizi ilgilendiriyor

Gelelim şimdiki sıcak meseleye. Suriye konusunda binlerce mil öteden gelen onca ülkenin tam tersine, en uzun sınırımızın olması dolayısıyla Suriye’de olan biten herkesten evvel bizi ilgilendiriyor. Mülteci yığılmasından tutun da, ekonomimiz üzerindeki yüküne, sınırlarımızda kurulmak istenilen terör devletinin milli güvenliğimizi ve doğrudan bekamızı ilgilendirmesine kadar burada yaşanan her gelişme herkesten çok bizi olumsuz etkiliyor.

Şebnem Bursalı’nın yazısı