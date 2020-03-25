Şebnem Bursalı: Soylu şimdiki hedeflerinin İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerin azalması olduğunu söyledi

İçişleri Bakanı Soylu; şimdiki hedeflerinin İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerin azalması olduğunu söyledi. Şehirler arası trafiğin azalması ile, virüsün yayılma riskinin de aynı oranda azalacağını düşününce, çok yerinde bir hedef olduğu ortaya çıkıyor. Neticede; gelişmelerin ve sürecin son derece dinamik olduğunu ve devletin bir bütün olarak tam koordine biçimde çalışması, alınan kararların sonuçlarının ölçümlenerek, veriye dayalı bir yol çizildiğini söylemek mümkün. Devlet bu kadar gayret ve tedbir içindeyken bizim yapacağımız şey çok basit; Evimizde Kalmak…
SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 240 artışla 1100’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Uzman: Eve kapanıp aşırı yiyoruz çünkü dünya sandığımız kadar güvenilir değil
Corona virüsü salgını nedeniyle, bakanlığın ve uzmanların uyarılarını dinleyip evde kaldığımız şu günlerde hemen herkesin yaşadığı bir sorun da aşırı yemek. Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya bu aşırı tüketimin altında kendini güvende hissetme duygusunun yattığını söylüyor.
Solunum cihazını kendisinden genç hastaya veren İtalyan rahip hayatını kaybetti
İtalya’nın Bergamo kentinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden bir rahibin, Covid-19 tedavisi gördüğü sırada solunum cihazını daha genç bir hastaya verdiği açıklandı.
Kadına şiddet ‘corona’ günlerinde arttı: ‘Darp edildim, evden çıkamıyorum’
Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanmamız sonucunda korkulan oldu, aile içi şiddet arttı. Kadın dernekleri, geçen hafta başından bu yana acil şiddet hatlarına gelen başvuruların arttığını söyledi.