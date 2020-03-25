Şebnem Bursalı: Soylu şimdiki hedeflerinin İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerin azalması olduğunu söyledi

İçişleri Bakanı Soylu; şimdiki hedeflerinin İstanbul’dan Anadolu’ya geçişlerin azalması olduğunu söyledi. Şehirler arası trafiğin azalması ile, virüsün yayılma riskinin de aynı oranda azalacağını düşününce, çok yerinde bir hedef olduğu ortaya çıkıyor. Neticede; gelişmelerin ve sürecin son derece dinamik olduğunu ve devletin bir bütün olarak tam koordine biçimde çalışması, alınan kararların sonuçlarının ölçümlenerek, veriye dayalı bir yol çizildiğini söylemek mümkün. Devlet bu kadar gayret ve tedbir içindeyken bizim yapacağımız şey çok basit; Evimizde Kalmak…

Şebnem Bursalı’nın yazısı