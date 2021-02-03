Şebnem Bursalı: Meclis’in önünde tarihi bir sorumluluk var

Meclis’in önünde tarihi bir sorumluluk var. Her sorunun çözüm adresi TBMM ise anayasadan kaynaklı gerilim ve sıkıntıları bir 40 yıl daha yaşayamayız. Gecekondu misali, 40 yıl önceki anayasanın belli konularda yapılan değişiklikleriyle artık yeni yüzyılda büyüyen Türkiye’yi daha ileriye taşımak mümkün değil. Bu durum, siyaset kurumuna da TBMM’ye de olan güveni ve itibarı artıracaktır. 1876’dan bu yana parlamento tecrübesi olan bir ülke, bu sorunu daha fazla gündeminde tutmamalı.

Uzlaşmak, demokrasiyi kurumsallaştırmak, uzlaşma kültürünü geliştirmek, birlikte yaşamak için ön şart. Devletin ve milletin varlığını ve birliğini temin edecek başka garantileri de içeren ama aynı zamanda demokratik anayasa yapmak mümkündür. Bunun siyasi tekniği de uygulaması da iradesi de bugünkü siyasal yapıda mevcuttur.

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Şebnem Bursalı’nın yazısı