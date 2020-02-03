Şebnem Bursalı: Bu kişiye haddini annesi de başörtülü olan İmamoğlu bildirmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin bekar ve başörtülü kadın çalışanlara yönelik cinsiyetçiliğin en ağır, en korkunç ifadeleriyle edep ve ahlaka sığmayan, ama her şeyden önce insanlığa yakışmayan sözleri birkaç gündür gündemimizde.

Başörtülü çalışanları ‘ter kokmakla’ aşağılayacağını sanan, bekar kadınları da ‘itfaiyecilerle buluşturmayı’ teklif eden bu kişiye haddini önce annesi de başörtülü olan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tabii ki partisi CHP bildirmelidir.

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Şebnem Bursalı’nın yazısı