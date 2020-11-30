Şebnem Bursalı: Alman, İngiliz ya da Fransız ortak olsaydı ‘Satılmış’ diyebilecek miydiniz?

Defalarca söyledik, defalarca yazdık, defalarca açıklandı. Son kez ve bir kez daha hatırlatalım; Son 18 yılda savunma sanayiindeki yerli ve milli oranı yüzde 70’lere çıktı. “Tank-Palet Fabrikası satıldı” söylemi üzerinden siyaset yaptığını sananlar da bir kez daha okusun! Tank-Palet Fabrikası satılmadı! 25 yıllığına yüzde 51’i Türk sermayeli olan BMC firmasına işletme hakkı kiralandı. (…) Kamu özel ortaklığının bir örneği olan bu kiralama sürecindeki ilgili firma BMC’nin yüzde 49’u, yani azınlığı Katarlı firmanın ortaklığında. 21. yüzyılda askeri ve savunma alanlarında yapılan yatırımlarda kamu-özel sektör ortaklığı kadar, birden fazla ülkenin ortaklığı da son derece yaygın ve normal. Bakınız; F-35 uçaklarının üretimi; ABD-İngiltere- Kanada-Avustralya-İtalya-Hollanda-Norveç- Danimarka ve Türkiye ortaklığında yapılıyor. Bu örnekleri daha çoğaltırız ama siz değerli okurlarım zaten benim ne demek istediğimi anladığınız için sözü daha fazla uzatmadan bir soru ile bitirelim yazıyı. CHP Genel Başkanı’na sormak isterim; fabrikanın kiralama işini Katarlı değil de, Alman-İngiliz ya da Fransız ortaklı bir Türk firması kazanmış olsaydı yine “Türk ordusu satılmıştır” diyebilecek miydiniz?
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