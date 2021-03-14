‘Sebepsiz zenginleşme’ymiş: 10 bin liralık ‘mobbing’ tazminatı fazla bulundu

Gazi Üniversitesi’nde görevli profesörün rektörlüğe karşı açtığı ‘mobbing’ davasında kazandığı 10 bin lira tazminat ‘sebepsiz zenginleşme’ye yol açacağı gerekçesiyle 3 bin liraya indirildi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Prof. Dr. Meral Or, ‘uğradığı haksız eylem ve soruşturmalar’ gerekçesiyle 20 Mayıs 2019’da ektörlüğe 10 bin TL’lik dava açtı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, 18 Mart 2020’de, şikâyeti haklı bulup ‘manevi zararın ağırlığı’ nedeniyle, 10 bin lira manevi tazminata mahkûm etti.

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Kararda, ilki 2016 tarihli şikâyet dilekçesi üzerine olmak üzere Or’a defalarca işlem yapılıp ceza verilemediği belirtilen kararda özetle şöyle dendi: “Manevi tazminat, olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın, zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığını ortaya koyacak, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve cezalandırıcı bir miktarda olması gerekmektedir. ”

Rektörlüğün kararı istinafa taşıması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 10 bin liralık tazminatı ‘sebepsiz zenginleşme’ gerekçesiyle 3 bin liraya indirdi.

Kararda şöyle dendi: “Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır.”