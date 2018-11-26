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Yaramazlara biraz batar!

Sebep Türkiye’den müdahale: Almanya’daki DİTİB eyalet teşkilatı istifa etti

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilat Başkanı Yılmaz Kılıç, Türkiye merkezli müdahaleleri işaret ederek ekibiyle birlikte görevi bıraktı.

Fotoğraf: Hürriyet

DW’nin aktardığına göre Kılıç, Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada istifa kararının gerekçesi olarak ‘artan müdahaleler’i gösterdi.

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Eyalet teşkilatı olarak bağımsız faaliyet çabası içinde olduklarını ancak DİTİB merkezinden destek alamadıklarını söyleyen Kılıç, Din Hizmetleri Ataşeliği’nin müdahalesine karşı koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kılıç eyalet teşkilatı başkanlığına 2011’de seçilmişti.

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Yeni yönetim kurulu ise pazar günü seçildi.

DİTİB Alman hükümetinin hedefinde

Türkiye’de hükümete yakınlığı nedeniyle uzun süredir Almanya’nın gündeminde olan DİTİB, Türkiye’nin siyasi nüfuz aracı olarak kullanılmakla itham ediliyor.

DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen Cemaati hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin’le Ankara arasında gerilime yol açmıştı.

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