Sebep ‘corona’: İran’da şimdiye dek beş, İtalya’da iki kişi öldü

İran’da yeni nesil corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı beşe, İtalya’da ise ikiye yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk olarak Aralık 2019’da görülen yeni tip corona virüsü, bulaştığı kişide zatürreye yol açıyor. Birçok ülkeye yayılan virüs için henüz bir aşı bulunamadı. Çin’de ortaya çıkan virüs, şimdiye dek birçok ülkeye yayıldı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 bin 347 kişinin neredeyse hepsi Çin’de yaşıyordu. Buna ek olarak Çin’in komşu ülkelerinde de ölüm görülmüştü.

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İran’da beşinci ölüm

Virüs İran’da ilk kez geçen hafta Kum kentinde görülmüştü. Onlarca kişi hastanelik olurken, dört kişi hayatını kaybetmişti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede virüs teşhisi konan kişi sayısının 28’e yükseldiğini bildirdi. Ölü sayısı ise teşhis konan bir kişinin daha ölmesiyle beşe çıktı.

Virüsün bulaştığı kişilerin Kum’da yaşadığı, bazılarının da son zamanalarda kente uğradığı öğrenildi. Ölümlerin artması ve enfekte olanların artması nedeniyle İranlılar sokaklara maskeyle çıkmaya başladı.

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İtalya’da ikinci ölüm

İtalya’da da 24 saat içinde ikinci kez ‘corona’ nedeniyle ölüm vakası görüldü.

Padua kentinde yaşayan 78 yaşındaki kadının ölümü, Avrupa’da ‘corona’nın sebep olduğu ilk ölüm olarak kayda geçmişti.

İtalyan medyasının aktardığına göre ölmeden 10 gün önce başka bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan üç çocuk babası 78 yaşındaki Adriano Trevisan da hayatını kaybetti.

Öte yandan daha çok ülkenin kuzeyinde etkili olan salgın nedeniyle 30’dan fazla kişiye tanı kondu.

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