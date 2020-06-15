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Yaramazlara biraz batar!

Seattle’da ‘Floyd’ göstericileri ‘otonom bölge’ ilan etti

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protestolar kapsamında Washington eyaletinin Seattle kentindeki Capitol Hill bölgesinde göstericiler ‘otonom bölge‘ ilan etti.

Fotoğraf: AA

Polisin, 25 Mayıs’ta sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti. 

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Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor. 

AA’nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump göstericilerin otonom bölge ilan etmesine tepki göstererek, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee’e çağrıda bulundu.

Polisin çekilmesinin ardından göstericiler Capitol Hill bölgesinde kalmaya devam etti. Göstericiler bölgeye çadır kampı kurdu.

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