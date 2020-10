Sean Connery hayatını kaybetti

James Bond filmlerinin efsane oyuncularından İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Serinin yedi filminde James Bond’u oynayan Connery karakteri en iyi canlandıran oyuncu olarak kabul ediliyordu.

Bond serisi dışında The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade ve The Rock filmlerinde de rol alan oyuncu kariyeri boyunca bir Oscar, iki Bafta ve üç Altın Küre ödülü kazandı.

Ağustos ayında 90’ıncı yaş gününü kutlayan oyuncu 2000 yılında Kraliçe Elizabet tarafından şövalye ilan edilmişti.