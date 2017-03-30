Schweinsteiger’i güldüren ‘hoş geldin’ sorusu: Dünya Kupası, Chicago için gerçekçi bir beklenti mi?

ABD’deki en üst düzey lig Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Chicago Fire’a transfer olan Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger’in imza törenine ‘Dünya Kupası’ sorusu damga vurdu.

Bir muhabirin, “Sizin de takıma katılmanızla birlikte Chicago’nun Dünya Kupası’nda dereceye girmesi makul bir beklenti olur mu?” sorusunu yanlış anlamış olabileceğini düşünen Alman futbolcu, yanındaki isimlere danıştı.

Aynı ismin, “Bastian, Dünya Kupası, Chicago için gerçekçi bir beklenti mi?” diyerek soruyu yinelemesi üzerine araya giren kulüp görevlisi, Chicago Fire’ın Dünya Kupası’nda oynamadığını, sadece MLS’te mücadele ettiğini hatırlattı.