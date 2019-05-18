Schwarzenegger’e ‘uçan tekme’li saldırı

Ünlü Amerikalı oyuncu, eski dünya vücut şampiyonu ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Sırtından tekme yiyen Schwarzenegger, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
The Independent’in haberine göre, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde Sandton Convention Centre’daki bir spor etkinliğine katılan 71 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği sırada arkadan gelerek uçan tekme savuran bir adamın saldırısına uğradı.
Sırtından tekme yiyen Schwarzenegger’ın ise yere düşmediği ve savrulma yaşamadığı gözlendi.
Saldırgan hemen gözaltına alınırken, Schwarzenegger yürüyerek olay yerinden ayrıldı.
Daha sonra Twitter’dan açıklama yapan Schwarzenegger, durumunun iyi olduğunu belirtti. Schwarzenegger, “Olay anında önce kalabalık tarafından itildiğimi sandım, videoyu seyredince arkadan tekmelendiğimi anladım. Neyse ki o aptal, Snapchat’teki görüntülerimi kesememiş” dedi.
Schwarzenegger, en çok, ‘The Terminator’, ‘Predator’ ve ‘Total Recall’ filmlerindeki unutulmaz rolüyle tanınıyor.