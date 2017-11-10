Schumacher’den haber var: İletişim sinyalleri veriyor, ‘tıbbi mucize’ bekleniyor

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Fransız Alplerinde kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrasında ‘travmatik beyin hasarı’ nedeniyle Aralık 2013’ten beri tedavi gören F1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in ailesinin ‘tıbbı bir mucize’ beklediği belirtildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Schumacher’in ailesinin ‘tıbbı bir mucize’ beklediği ve Alman pilotun bazı iletişim sinyalleri verdiği aktarıldı.

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Schumacher, İsviçre’nin Cenevre kentindeki evinde tedavi görüyor.

2016 yılının şubat ayında efsane pilotu İsviçre’deki evinde ziyaret eden Ferrari eski patronu Luca di Montezemolo, Schumacher’in durumunun iyiye gitmediğini açıklamış ancak detay vermekten kaçınmıştı. CNN‘e bir söyleşi veren ancak Schumacher’i ziyaret edip etmediğiyle ilgili bilgi açıklamayan Montezemolo “Schumacher’in reaksiyon verdiğini bilmek beni mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık bir yıl önce ünlü pilotun son sağlık durumu ortaya çıkmıştı: “Terapistlerin yardımı olmadan ayakta bile duramıyor.”