Schumacher’den haber var: Evinden dağ ve göl manzarasını izlediği zaman ağlıyor

Fransız Alplerinde kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrasında ‘travmatik beyin hasarı’ nedeniyle Aralık 2013’ten beri tedavi gören Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in, İsviçre’nin Cenevre kentindeki villasından gördüğü dağ ve göl manzarasını baktıkça ağladığı belirtildi.

Schumacher, İsviçre’nin Cenevre kentindeki evinde tedavi görüyor.

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2016 yılının şubat ayında efsane pilotu İsviçre’deki evinde ziyaret eden Ferrari eski patronu Luca di Montezemolo, Schumacher’in durumunun iyiye gitmediğini açıklamış ancak detay vermekten kaçınmıştı.

CNN’e bir söyleşi veren ancak Schumacher’i ziyaret edip etmediğiyle ilgili bilgi açıklamayan Montezemolo “Schumacher’in reaksiyon verdiğini bilmek beni mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Yaklaşık iki yıl önce ünlü pilotun son sağlık durumu ortaya çıkmıştı: “Terapistlerin yardımı olmadan ayakta bile duramıyor.”

Fransız dergisi Paris Match, 49 yaşındaki sporcunun evinden dağ ve Cenevre Gölü manzarasına karşı sıklıkla ağladığını yazdı. Ailesinin Schumacher’i duygusal tepkilerini göstermesi için cesaretlendirdiğini kaydeden dergi, aile yakınlarının “Tekerlekli sandalyesinde eşsiz dağ ve göl manzarasını izlediği zaman ağlıyor” dediğini aktardı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi 2015 yılındaki haberinde, yedi kez F1 şampiyonluğu bulunan Schumacher’in çocuklarının ve eşinin sesini duyduğu zaman ağladığını yazmıştı: “Son zamanlarda ailesinin yüzünü ve sesini tanıyabiliyor ancak onlarla iletişim kuramıyor.”

Schumacher’in Mick (19) ve Gina (21) adında iki çocuğu var.