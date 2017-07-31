Schulz’un itirafı: Erdoğan’dan başlarda ben de hoşlanmıştım

Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, iktidara geldiğinde ‘birçokları gibi kendisinin de hoşlandığını’ söyledi.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu’nun eski başkanı da olan Schulz, “Erdoğan’dan benim gibi birçokları başında hoşlanmıştı, zira Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştırmak istiyordu. Bu, bu süre içerisinde tam tersine dönüştü. Erdoğan idam cezasını gerçekten yürürlüğe sokacak olursa o zaman Avrupa Birliği’ne kapıyı kapatmış olur” dedi.

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‘Kemalist laik gelenekten ayrıldıkça ilişkiler değişti’

İmamlar aracılığıyla ‘casusluk’ yapıldığı iddialarıyla Almanya ile krize neden olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) de hukuk devleti şartlarına uymak zorunda olduğunu belirterek şu yorumu yaptı: “DİTİB’in imam yetiştirmesinden ve on yıllardır Türk Müslümanlara rehberlik etmesinden uzun süredir memnunduk. Türkiye’deki hükümet Kemalist laik gelenekten ayrıldıkça ilişkiler değişti. Türkiye içerisindeki gerilimler DİTİB’i de etkiliyor. Türkiye ile olan ilişkisinin bu yüzden de gevşemesini umuyorum.”