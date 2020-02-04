Schengen vizesi fiyatları 20 avro arttı; önceden başvuru süreleri değişti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere girişte kullanılan Schengen vizesi fiyatı 60 avrodan (güncel kurla 397 lira) 80 avroya (530 lira) artırılırken vize için önceden başvuru şartı da üç aydan altı aya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasayla birlikte olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, bir ila beş yıl arasında kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesi de kolaylaştırıldı.

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Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte vize başvuru formu internet üzerinden doldurulup imzalanabilecek.

Daha önce olduğu gibi vize taleplerine azami 15 gün içerisinde cevap verilecek, fakat daha fazla araştırma gerektiren bazı özel durumlarda bu süre 45 günü bulabilecek.

Schengen bölgesi, özel anlaşmalarla katılan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre de dahil olmak üzere toplam 26 ülkeden oluşuyor.