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Yaramazlara biraz batar!

Schalke 04 kulübü, milli futbolcu Ozan Kabak’la ‘asker selamı’nı görüşecek

Alman Schalke 04 kulübünün, milli futbolcu Ozan Kabak’la Türkiye-Fransa maçındaki ‘asker selamı’ hakkında görüşme yapacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin kazandığı Arnavutluk ve beraberlikle sonuçlanan Fransa karşılaşmasında atılan goller sonrası Türk futbolcular ‘asker selamı’ ile Suriye’deki operasyona destek mesajı vermişti. UEFA ise söz konusu iki maçtaki görüntülerle ilgili bir etik ve disiplin müfettişinin atandığını açıklamıştı.

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Alman Kicker dergisinin haberine göre, bir kulüp yetkilisi, “Ozan Kabak’la bu konuyu içtenlikle konuşacağız ve ardından bunu rafa kaldıracağız” dedikten sonra, “Şunu açıkça belirtmeliyiz ki kulüp olarak Suriye’de yaşananlar hakkında yapılan sembolik hareketlerden kendimizi uzak tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

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