Sazlıdere de çöplüğe döndü: Tonlarca hafriyat baraj gölünün çevresine döküldü

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından Sazlıdere Baraj Gölü’nün çevresine tonlarca moloz ve endüstriyel atık döküldü.

Kentsel dönüşüm ve ‘mega projeler’le devasa bir şantiye alanına çevrilen İstanbul’un kuzeyindeki Belgrad Ormanı da, kamyonların bıraktığı moloz ve hafriyatlarla çöplüğe dönmüştü.

İki hafta önce de İstanbul’un Karadeniz ucundaki en nadide sahillerinden Kilyos’a inşaat atıkları dökülmüş, sahilde bulunan hafriyatın 3’üncü havalimanı inşaatından getirildiği ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’ten Sebati Karakurt’un haberine göre Sazlıdere Baraj Gölü’nün çevresi de kaçak hafriyatçıların döktüğü tonlarca moloz ve endüstriyel atıklarla kirletilmiş durumda.

Resmi hafriyat sahalarında sıra beklemek, yakıt tüketmek ve ton başına 4 lira ödemek istemeyen kamyon şoförlerinin boş buldukları alana kaçak olarak atıkları döktüğü ifade ediliyor.

Belediyelerden açıklama gelmedi

Gölün hemen yanında bulunan ve Avcılar belediyesi ile Başakşehir belediyesinin sınırları arasında kalan yolda gündüz mesailerinde nöbet tutan Başakşehir belediyesi zabıtaları, Avcılar belediyesinin olaya sahip çıkmadığını, gözlerinin önünde, kendi görev sınırlarında olmayan yola hafriyat boşaltıldığını söylüyor.

İki belediyeden de açıklama gelmezken bölgede kaçak döküm yapanların çeteleştiği, zaman zaman zabıta ekiplerine saldırdıkları da öne sürülüyor.

Kamyon sahipleri ‘hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi’ alabilmek için ‘atık yönetimi otomasyon projesi’yle uyumlu ‘araç takip kiti’ni araçlarına taktırmak zorunda. İstanbul’da 4 binin üzerinde hafriyat taşıyan aracın da GPS cihazlarıyla izlendiği belirtiliyor. Ancak cihaz takılmayan araçlar denetime tabi tutulmuyor.

21 yıllık kaynak

1996’da, bugünkü Hadımköy-Arnavutköy-Başakşehir üçgeninin arasında kalacak şekilde kurulan Sazlıdere Barajı, İstanbul’un yakın köyleri Sazlıbosna, Dursunköy, Hacımaşlı ve Şamlar’ın ortasında bulunuyor. Baraj doluyken 23 milyon 36 bin metreküp su tutuyor.