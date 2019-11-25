Sazak köyü, ‘kentsel SİT alanı’ ilan edildi

İzmir’in Karaburun ilçesindeki Sazak köyü, boşaltılmasından yıllar sonra İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘Kentsel SİT alanı’ ilan edildi.

Fotoğraflar: DHA

Köyde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp Sakız adasına yerleşti. Boş kalan köy ise yıllarca defineciler tarafından yağmalandı.

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Karaburun Kent Konseyi, kültürel miras açısından önemli olan köyün koruma altına alınması için çağrıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, zaman zaman klip çekimlerinde de kullanılan Sazak köyünde incelemelerde bulundu ve bölgenin ‘Kentsel SİT alanı’ ilan edilmesi kararını aldı.

Yöresel taş malzemesiyle yapılmış, dönemin sivil mimari örneklerine sahip, içinde bir kilise kalıntısının bulunduğu köyün kültürel miras olarak korunması gerektiği belirtildi.

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Koruma Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi: “Kentsel SİT alanları niteliklerini taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın yedinci maddesi gereğince buranın ‘Kentsel SİT alanı’ olarak tescillenmesine, tapunun 116 ada 331 parsele tapu kaydına ‘Kentsel SİT alanı’ şerhinin işlenmesine, koordinatlı haritanın ve koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş döneminde koruma esaslı çalışmanın İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına karar verildi.”