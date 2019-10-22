Saz kursunda, 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Ankara’daki bir saz eğitmenine 17 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 38 yaşındaki E.M. tutuksuz yargılanıyor.

M.Ş.’nin, kızının geçmişte de tacize uğradığını anlatan annesi N.D. şunları söyledi: “Kursun ikinci gününde saz öğretmeni E.M. çocuğumu istismar etmek istedi, kızımla zorla birlikte olmaya çalıştı. Kızım eve ağlayarak, geldi ve çok korktuğunu söyledi. Bu süreçte de Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde davamız açıldı. İlk duruşma görüldü. İkinci duruşma ocak ayına ertelendi. Ben kızımı oraya rehabilite olsun, ilk olayın etkisini üzerinden daha çabuk atsın, kafasını dağıtsın diye gönderdim. Ancak orada da benzer bir olayla karşılaştık.”

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Fotoğraf: DHA

M.Ş. iki yıl önce de cinsel tacize uğramış annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan üç şüpheliden, çocuğu zorla alıkoyan İ.D. tutuklanırken, B.Y. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, üç şüpheli hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılmıştı. Yargılama sürerken, tutuklu sanık İ.D. de tahliye edilmişti.

Anne N.D., iki yıl önceki istismar olayıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bu dava neden bu kadar uzadı? Bu bizim için kolay bir süreç değildi. Şüpheliler sosyal medyada, kızımın adına sahte hesaplar açıyorlar. ‘Davamızdan vazgeçelim’ diye okulunun önüne geliyorlar, bıçakla tehdit ediyorlar. Savcılığa gidiyorum, karakola gidiyorum ama her defasında bunlar hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Ben bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalet yerini bulana kadar peşindeyim, mücadelemi vereceğim. Bu sadece kızım için değil bütün kadınlar için bütün çocuklar için. Utanması gereken mağdurlar değil mağdur edenler utanacak.”