Sayıştay tespiti: İstanbul Opera ve Bale’nin 20 piyanosu 40 bin liraya akort edilmiş

Sayıştay, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) müdürlüğünün 20 piyanonun akordunun yıllık yaklaşık 40 bin liraya özel şirkete yaptırmasını ‘kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması’ olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet’ten Seda Güneysu’nun haberine göre, Sayıştay denetçileri 2017’ye ilişkin denetimlerinde tüm piyanolara yılda iki defa, altı piyano için ise her hafta olmak üzere ayda dörder defa akort yapılması için özel bir şirketten ‘hizmet alımı‘ yapıldığını tespit etti.

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Raporda şöyle dendi: “Kurumun diğer illerde piyano akortçularını piyanoları akort yapılması için geçici görevlendirme yapmaları gerekirken, dışardan hizmet satın alarak, 39 bin 563 TL ödeme yapılmıştır. Genel olarak piyano akortçusu olmayan müdürlüklerde diğer illerden kurum akortçusu görevlendirilerek veya sadece ihtiyaç halinde hizmet satın alınmamıştır. Piyano akortçusu olamayan il müdürlükleri, piyano için her hafta akort yaptırmamakta, sadece ihtiyaç olduğunda yaptırılmaktadır. ”

Yanıt: Kadrolu akortçu daha masraflı

İDOB müdürlüğü denetçilere, kurumun akortçusunun 20 Şubat 2017’de emekli olduğunu ve başka akortçu olmaması nedeniyle böyle bir yola gidildiğini bildirdi. Müdürlük hizmet satın alınan firmanın akort ve bakım dışında bazı hizmetleri ücretsiz yaptığını da belirtirken, emekli akortçunun yıllık maaş tutarının 65 bin 147 lira olmasını da uygulamadan zarar edilmediği yönünde kanıt olarak sundu.

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Denetçilerin uyarıları üzerine kurumun firmadan hizmet alımını 28 Şubat 2018’de durdurduğu, bundan sonra akort işinin ‘doğrudan hizmet temin’ yöntemiyle yapılacağı da müdürlük açıklamasında yer aldı.

Yanıt Sayıştay’ı tatmin etmedi

Müdürlüğün yanıtının ardından görüşünde ısrar eden Sayıştay’ın konuyla ilgili nihai yargısı şöyle: “İDOB tarafından gönderilen açıklama yeterli görülmemiştir. Piyanolara her hafta akort yaptırılması kabul edilemez. DOB diğer il müdürlükleri piyano akordu ihtiyacı olduğunda akort yaptırılmaktadır. İstanbul il müdürlüğü bünyesinde bulunan 20 adet piyano için akort ihtiyacı hasıl olduğunda yaptırılmalıdır. Her hafta akort yaptırılarak Kamu Kaynakları etkin ve verimli kullanılmamıştır.”