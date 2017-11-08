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Sayıştay raporu: ‘Yolların kalitesi’ne ayrılan 6 milyarın nereye harcandığı belirsiz

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Sayıştay, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) denetim raporunda, ‘yolların kalitesinin yükseltilmesi’ için ayrılan 6 milyar liranın nereye gittiğinin yer almadığını saptadı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre raporda KGM’nin 2016’ya 9.5 milyar lira ödenekle başladığı, ancak yıl sonunda 18.3 milyar lira harcadığı, ödeneği olmayan işler için ihaleye çıktığı belirtildi. Harcamalarda yatırım programı, ödenek ve iş programı bağlantısı da kurulmamış.

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Ayrıca başlangıç ödeneğinin yüzde 57’sini oluşturan ‘yolların kalitesinin yükseltilmesi’ için ayrılan 6 milyarlık ödeneğin harcama ayrıntıları da bulunamadı.

Sayıştay raporunda KGM’nin yatırım programında yer almayan projelere harcama yaptığı, sene başında ödenek tahsis edilen işlerin ödeneklerinin yıl içinde iz ödenek haline getirildiği, ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılıp 391.8 milyon TL harcama yapıldığı da ifade edildi.

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